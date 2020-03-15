餐飲店備環保餐具供選用 台南4/1起實施

台南市政府公告指定「有店面」的餐飲業，4月1日起應提供環保餐具給現場食用的消費者選擇使用，多數業者支持配合。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府環保局今天宣布，市府已公告有店面的餐飲業自4月1日起，應提供非一次性使用的環保餐具給現場食用的消費者選擇使用，盼強化低碳城市環保措施。

台南市環保局長謝世傑表示，市府依據台南市低碳城市自治條例第26條之2規定，公告指定「有店面」的餐飲業應提供環保餐具給現場食用的消費者選擇使用，並自今年4月1日生效。

謝世傑指出，公告列管店家應提供不銹鋼、陶、瓷、玻璃、木製等材質製成，可經清洗重複使用的吸管、筷子、湯匙、刀、叉、攪拌棒、杯、碗、盤、碟及餐盒等環保餐具。本次公告並非以禁用為手段，而是讓消費者在內用餐飲時多一個環保選擇，希望養成民眾減少使用一次性免洗餐具的習慣。

他說，這次公告暫時沒有強制性，但大部分店家對這項政策表示支持，將備妥可經清洗重複使用環保餐具供內用消費者使用；且有不少民眾早有自備環保餐具的良好習慣，顯示許多業者及民眾對減塑愛地球的相關政策相當支持。（編輯：方沛清）1090315