在地人超暖心 飲料換成飲料券為醫護打氣

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，衛生福利部豐原醫院日前收到許多民眾送來的甜品、飲料，希望為醫護人員加油打氣，讓第一線醫護人員感覺超暖心。中央社記者趙麗妍攝 109年4月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）武漢肺炎疫情延燒，衛福部豐原醫院日前到許多暖心飲料與甜品，為第一線醫護人員加油打氣，有業者憂心醫護因忙碌無法即時飲用飲料，特別換成飲料兌換券，讓醫護可自行兌換。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，豐原地區許多民眾有感第一線醫護人員辛苦抗疫，連日來送上許多飲料甜品，希望為醫護人員加油打氣，讓他們有活力持續抗疫，讓第一線醫護很感心。

甜品業者林崇堯表示，自己是在地豐原人，在豐原創店2年，期間員工曾因車禍送醫，當時員工因受傷不斷喊痛，現場的急診護理師耐心地安撫受傷員工，讓他當下感到相當窩心與感謝。

每天看著新聞報導疫情事件，林崇堯覺得身為在地豐原人，希望為家鄉做些事，因此準備店內招牌豆花50碗，拿到醫院急診室回饋在第一線的醫護人員，並將規劃未來每個月分送20碗甜品給醫院其他醫護作為感謝。

另家飲料業者張珮玲指出：董事長本身是在地豐原人，特別準備30杯飲料慰勞醫護，考量一次送太多飲料，醫護因忙碌沒有辦法即時飲用完畢有感染風險，換成300張飲料兌換券，讓醫護隨時到各分店兌換領取，品嚐最新鮮的飲品。

豐原醫院急診室主任林技政表示，收到甜品與飲料，非常謝謝各界的鼓勵，甚至還考量他們的飲用風險，將飲品換成兌換券，此舉真的超貼心。（編輯：黃世雅）1090414