立委偕林佳龍考察交通建設 苗栗縣提9案爭取經費

立法院交通委員會20日會同交通部長林佳龍（前右3）等人考察苗栗縣交通建設，實地會勘苗140線苑裡路段拓寬工程計畫，初步決議先做可行性評估後，再決定施作長度。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）立法院交通委員會今天與交通部長林佳龍考察苗栗縣交通建設，苗栗縣政府提出9案，向中央爭取經費支持改善地方交通計畫，多數須待可行性評估後再作細部規劃。

立法院交通委員會召委陳雪生、立委陳超明、徐志榮今天邀請交通部長林佳龍共同考察苗栗交通建設，由苗栗縣長徐耀昌等地方人士陪同。先後前往苑裡及竹南、頭份考察「140線2K+750至5K+450道路拓寬工程」及「頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程」等重大交通建設計畫。

陳超明指出，140縣道苑裡路段是通往國道3號、台1線、苗47線及西濱重要道路，也是通往台中幼獅工業區必經道路，現有路寬15公尺經常發生堵塞，每到假日更是造成嚴重回堵；另外竹南公義路至頭份信義路路幅僅5公尺，造成頭份市區往來竹南工業區、科學園區道路服務品質不佳，亟待拓寬改善。

苗栗縣政府工務處表示，「140線2K+750至5K+450道路拓寬工程」計畫將現況15公尺拓寬為24公尺，長度2.7公里，總經費概估新台幣6億2300萬元；「頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程」計畫拓寬到10公尺，總經費1億6013萬元。

此外，縣府在會勘後座談會，另提出台61線於通苑地區增設匝道工程、竹南頭份輕軌交通建設以及頭屋明德水庫風景特定區、三義火炎山風景區等觀光景點改善工程等案，向中央爭取補助經費支持。

縣府表示，座談會結論「140線2K+750至5K+450道路拓寬工程」先做可行性評估後再決定施作長度，「頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程」原則同意由內政部營建署與苗栗縣政府共同執行；「頭屋明德水庫特定區」由交通部觀光局協助處理，「竹南頭份輕軌等交通建設」由交通部與縣府共同籌措經費進行可行性研究，「台61線於通苑地區增設匝道工程」由內政部營建署與苗栗縣政府共同執行。（編輯：方沛清）1090420