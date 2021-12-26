台南廟會遶境放鞭炮 環保局開單罰空污

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台南市環保局26日接獲檢舉，在北區北安路一段附近有廟會遶境隊伍燃放大量鞭炮、煙火，炮屑雖清理完畢，但大量粒狀污染物散布於空氣中，違反空氣污染防制法，將針對行為人開單告發。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市環保局今天接獲檢舉，在北區北安路一段附近有廟會遶境隊伍燃放大量鞭炮、煙火，影響空氣品質，監測稽查發現大量粒狀污染物散布於空氣中，將針對行為人開單告發。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，鹽水區湄洲媽祖祈安遶境活動上午7時許行經北區北安路一段附近時，有參與活動的水門宮信眾燃放大量鞭炮、煙火，不少民眾陳情、檢舉空氣品質受到嚴重影響。

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台南市環保局指出，市府於12月9日召開活動協調會宣導廟會公約，要求參與的各宮廟務必配合市府相關規定，環保局今天也加強空污、環境清潔等相關監測與巡稽查，發現炮屑雖在2小時內就清理完畢，但大量粒狀污染物散布於空氣中，違反空氣污染防制法，最高可處新台幣10萬元罰鍰。

台南市環保局指出，稽查人員找到1名承認燃放鞭炮的男子，將依法開單告發，而水門宮負責人向稽查人員表示，廟方事先已向信眾宣導不要燃放鞭炮或少量燃放，但因遶境隊伍較長，無法完全掌握狀況，有些過於熱情的信眾燃放鞭炮，廟方向受到干擾的民眾致歉。（編輯：謝雅竹）1101226