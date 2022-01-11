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勞發署雲嘉南分署媒合徵才 1月釋逾7500職缺

2022/1/11 13:44（1/11 14:31 更新）
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署1月辦理實體及線上徵才活動共47場，釋出逾7500職缺。圖為實體徵才活動辦理情況。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月11日
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署1月辦理實體及線上徵才活動共47場，釋出逾7500職缺。圖為實體徵才活動辦理情況。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署因應國內經濟穩定發展，各產業人力需求高，今年1月辦理實體及線上徵才活動共47場，釋出逾7500職缺，盼幫助有需求的民眾找到好工作過好年。

勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，國發會在上個月發布景氣報告為代表「經濟擴張」的紅燈，受惠金融、外貿及生產等持續熱絡，國內經濟穩定成長，各產業人力需求提高，雲嘉南分署今年1月起至農曆年前，預計辦理共47場實體或線上徵才活動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，年節將近，產業人力需求高，此次邀集台南紡織、大亞電纜、群創光電、茂迪光電、家樂福及雅樂軒酒店等128家企業，提供逾7500個工作機會，其中薪資超過新台幣3萬元的職缺超過5000個。

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劉邦棟指出，此波徵才活動釋出的職缺類型多元，包括資訊軟體、光電、半導體、餐飲及批發零售業等，希望有轉職或謀職需求的民眾把握機會，找到好工作過好年。

他說，除了徵才活動，雲嘉南分署也提供自辦職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，課程包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，受理報名至2月14日止。（編輯：陳仁華）1110111

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