招商帶動投資 高捷聯開辦公室揭牌

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為增加市府財源，高捷聯合開發專案辦公室(KJDO)今天啟用揭牌。包括O4站，以及未來釋出橘線O10衛武營站、岡山RK1基地、O13大東站及O9技擊館站等都是具開發潛力土地。

「高雄捷運聯合開發專案辦公室(KJDO)」今天在四維行政中心10樓舉行啟用揭牌儀式，市府相關局處首長、各基地開發案顧問團隊及橘線O4站投資人名軒開發公司代表到場共襄盛舉。

林欽榮出席致詞表示，捷運局已盤點高市具有開發潛力土地，除了O4站，未來還會陸續釋出捷運橘線O10衛武營站、岡山RK1基地、O13大東站及O9技擊館站等市區精華土地；此外，配合捷運黃線、岡山路竹、小港林園等路網及營運中的紅橘線與輕軌，周邊土地也會同步辦理開發招商，將帶動高雄捷運周邊與高雄整體經濟發展，未來高雄市前景無可限量。

捷運工程局今天新聞稿表示，結合捷運場站開發是符合TOD（大眾運輸導向型發展）都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，以及適度發揮地方建設的公益性。

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其理念就是「合建分坪、利潤共享」，透過投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，推動捷運聯開案同時，除了投資人有利可圖外，政府也能有穩定收入，同時創造都市TOD發展綜效。

林欽榮指派捷運局副局長吳嘉昌擔任辦公室負責人，另配合捷運建設推動，專線專人、專門網頁與私地主、投資人交流。專案辦公室網頁設立於捷運局官網下，有高市聯合開發訂定相關法規、聯合開發QA等相關資訊供各界參考，並架設專線((07)331-4548及提供視訊、面談、拜會等多元方式，與民眾、投資人做直接交流。（編輯：孫承武）1110127