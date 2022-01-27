高雄赤鬼牛排曾有確診者到店用餐 匡列66人隔離停業至2/5

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄赤鬼牛排館曾有確診者到店用餐，採檢隔離33名員工和33名同時用餐者。高雄市政府今天說明，經風險評估，考量用餐環境與吧檯餐具共用，為避免餐廳群聚感染而匡列。

高雄市政府昨天匡列赤鬼炙燒牛排館高雄博愛店33名員工，及33名曾到店用餐顧客採檢隔離；市府今天說明，曾有2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在22日到店用餐。

但有媒體報導，赤鬼牛排表示，店家落實實名制，員工服務期間也有戴口罩，並按規定清潔消毒；對於高規格防疫隔離多名員工感到不滿。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19防疫會議會後記者會上強調，是否要求人員隔離是看風險評估，衛生局人員會調閱錄影帶確認餐廳內部桌椅擺設、空氣流通、人員流動、環境清消及吧檯共用餐具等情況評估，為避免再發生餐廳群聚感染情況，才匡列這些人。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，因為餐廳用餐期間大家都沒戴上口罩，且牛排館吧檯餐具共用、也沒有要求取餐時要戴手套，座位又是比較開放的空間，為了避免餐具污染等傳播情況，疫調人員秉持「霹靂手菩薩心」原則，匡列66人隔離。

潘炤穎也說，日前桃園的牛排館才發生餐廳群聚感染，有個案在用餐後3天才確診，期間都有傳播風險；所以盡可能精準評估風險後隔離，避免病毒進到社區。

至於是否會加嚴自助餐吧檯餐廳的防疫措施，陳其邁表示，會持續看整體傳播風險來考量。

赤鬼牛排高雄店稍早也在臉書發布貼文表示，目前所有匡列同仁採檢都是陰性，並配合防疫措施，今天起到2月5日自主停業，2月6日起正常營運；並聲明店家員工都已接種2劑COVID-19疫苗，用餐後也會消毒桌椅、點餐螢幕，且餐具都經高溫殺菌，其他環境也有定時消毒。（編輯：郭諭儒）1110127