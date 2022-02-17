女子喝春酒遭主管性騷 新北勞工局罰公司10萬

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（中央社記者王鴻國新北17日電）春節過後，許多公司舉辦春酒聯誼，但有女子因遭主管以「酒家女」言語性騷擾，憤而向公司申訴卻被草率結案，改向勞工局申訴，勞工局調查屬實後裁罰公司新台幣10萬元。

新北市政府勞工局今天發布新聞稿表示，日前接獲任職某貿易公司的業務A女申訴，在公司舉辦聚餐期間，遭主管在眾目睽睽下，以「她是我們公司最會喝的酒家女」稱呼。

勞工局表示，A女認有遭受性騷擾情事，隨即向公司申訴，豈料公司僅勸說行為人道歉，最終以主管酒後失態為由草率結案，致A女深感遭受二度傷害，憤而向勞工局申訴。

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勞工局表示，經調查，這家公司未依自訂的性騷擾處理辦法成立調查小組及作成決議，且明確知道有上述性騷擾行為發生，卻未對行為人適當懲處，也未辦理相關防治教育訓練，認定公司違反性別工作平等法規定，裁罰10萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年假後，正逢企業舉辦春酒旺季，雇主除遵守防疫規定，並避免聚餐場合因酒酣耳熱之際增加性騷擾事件發生的風險，如果發生性騷擾事件，應採取立即有效的糾正及補救措施，否則可依法裁處10萬元至50萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。（編輯：張銘坤）1110217