八里區5公尺彩虹筆特色公園開工 9月底啟用

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市今天舉辦八里區文昌公園開工典禮，將打造高5公尺的彩虹筆，興建以「文具」為主題的特色公園，預計9月底完工啟用。景觀處處長林俊德表示，今年預計將改善30座公園。

八里區文昌公園今天舉辦開工典禮，區公所發布新聞稿指出，興建以「文具」為主題的特色公園，打造全台最高5公尺的彩虹筆，結合各式蠟筆、鉛筆、橡皮擦等為設計構想，串聯成迷宮以及溜滑梯等兒童遊樂設施，預計今年9月底完工啟用。

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新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德表示，市府自108年起成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，目前正盤點各區需求，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性進行綜合考量評估，納入公民參與，以提供市民更完善的公園休憩空間。

林俊德向中央社記者表示，從108年迄今已完成全市132座公園的改善工程，依地方需求規劃不同特色的共融遊戲場，今年預計將改善30座公園。（編輯：方沛清）1110222