更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感
國際

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

八里區5公尺彩虹筆特色公園開工 9月底啟用

2022/2/22 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市今天舉辦八里區文昌公園開工典禮，將打造高5公尺的彩虹筆，興建以「文具」為主題的特色公園，預計9月底完工啟用。景觀處處長林俊德表示，今年預計將改善30座公園。

八里區文昌公園今天舉辦開工典禮，區公所發布新聞稿指出，興建以「文具」為主題的特色公園，打造全台最高5公尺的彩虹筆，結合各式蠟筆、鉛筆、橡皮擦等為設計構想，串聯成迷宮以及溜滑梯等兒童遊樂設施，預計今年9月底完工啟用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德表示，市府自108年起成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，目前正盤點各區需求，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性進行綜合考量評估，納入公民參與，以提供市民更完善的公園休憩空間。

林俊德向中央社記者表示，從108年迄今已完成全市132座公園的改善工程，依地方需求規劃不同特色的共融遊戲場，今年預計將改善30座公園。（編輯：方沛清）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族