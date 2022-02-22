新北推永和4處地下道轉型 兼具滯洪蓄水功能

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市工務局今天指出，部分人行地下道使用率低，廢除後將轉型滯洪池，平時蓄水可供澆花等使用。繼永和區林森地下道之後，永和區另有3處地下道將轉型，會納入民意評估存廢。

新北市政府養護工程處長馮兆麟今天在新北市道路交通安全督導會報表示，人行地下道利用率低，易成為治安死角、妨礙駕駛人視線，且維護不易。

他說，整頓閒置的人行地下道，經與永和區公所、新北市水利局討論後，去年底封閉積淹水嚴重的永和區林森地下道，改為滯洪池，將於今年2月中旬完工，改為滯洪池後將可分攤短時強降雨的雨水，預計可收納約157公噸水量。

馮兆麟表示，今年將陸續封閉永和區另外3處人行地下道，包括竹林中興地下道、中正秀朗地下道、中山永平地下道，並蒐集民意評估存廢及轉型。

馮兆麟說，養工處另檢視全市18座車行地下道及涵洞，汰換照明改為低眩光的LED（發光二極體）燈，並油漆改善牆壁；搭配智慧隧道照明控制系統，可依照白天、晝夜的地下道外部亮度，即時調整內部照度，避免駕駛人因光線差異的「黑洞效應」發生危險。

馮兆麟表示，除改善地下道通行環境，新北市自民國108年起開始拆除人行陸橋，3年共拆除30座使用率低的人行陸橋，目前全市還剩下114座人行陸橋。

新北市工務局長詹榮鋒說明，工務局近年推動「減法建設」拆除閒置陸橋，創建人本與無礙的通行環境。

與會的道安會報顧問鍾易詩、邱裕鈞、林重昌等人提醒工務局封閉地下道時，要審慎評估行人穿越道路的需求、廢除地下道後的積水衛生問題及轉型利用是否只有滯洪池1種方案。（編輯：戴光育）1110222