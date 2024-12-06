新北工務局AI主播2天內逾40萬次點閱 命名活動夯

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北市政府工務局表示，推出AI（人工智慧）虛擬主播並發起命名票選活動，影片上傳到社群媒體粉絲專頁後引起熱烈討論，2天內已超過40萬次觀看。

新北市工務局今天發布新聞稿指出，臉書（Facebook）粉專「工程圖輯隊」發起AI虛擬主播命名票選活動，吸引大量網友投票。

工務局表示，有網友認為名字應取自「工」的諧音，稱為「小江」，另有網友投「國民老工」，有人則支持「工務男」。截至6日晚間8時45分，貼文已有454則留言，315次分享。

AI虛擬主播命名票選活動，工務局指出，這名AI虛擬主播成為焦點，甚至有營造公司的AI小幫手「久旺」參與留言投票，期待改天同框。

新北市工務局長馮兆麟表示，營造公司作為工部門重要合作夥伴，業界主動參與有助深化公私部門合作關係，在智慧城市建設協同合作創新奠定基礎。

馮兆麟說，新北市工務局這次AI虛擬主播命名活動，象徵市府在智慧城市建設方面邁出重要一步，未來隨著AI技術進一步應用，在市政行銷上將更符合時代趨勢。（編輯：戴光育）1131206