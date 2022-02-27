台南晨霧空品不佳 市府啟動應變機制

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台南市27日上午空氣品質不佳，環保局於39處重大路段執行道路洗掃作業，並通知21處工業區及大型營建工地增加灑水頻率等，減緩影響空氣品質等各項不利因素。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市今天上午空氣品質不佳，部分測站監測數值接近紅色警示，市府啟動空污應變機制，預計午後逐漸改善，並提醒民眾明天上午空品可能仍不理想，建議減少非必要戶外劇烈運動。

依台南市空氣品質監測網發布資訊，上午在新營、善化、安南及台南測站測得的空氣品質指標皆為建議民眾減少戶外劇烈運動的橘色提醒等級，局部地區甚至接近紅色警示等級。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，市長黃偉哲已在第一時間指示各局處依亮麗晴空計畫啟動應變措施，減緩影響空氣品質等各項不利因素，環保局已於39處重大路段執行道路洗掃作業共204.7公里，並通知21處工業區及大型營建工地增加灑水頻率，以及稽查各工業區空污防制設備是否正常運作。

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台南市環保局長謝世傑表示，冬末春初時節是台灣西部的「霧季」，清晨至中午前濕度偏高，容易造成視覺上「非常霧」的感受，台南市環保局已提前於25日晚間在台南市空氣品質監測網預報，昨天起連續3天上午時段，台南地區空氣品質會較不理想。

謝世傑指出，起霧時大氣相對穩定、風弱，空污較不易擴散，建議民眾在空氣品質略差時段減少非必要戶外劇烈運動，中午過後霧氣消散，海風增加，空氣品質逐漸轉佳。（編輯：黃世雅）1110227