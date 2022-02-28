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台南新增1本土 歸仁家族同事隔離期陰轉陽

2022/2/28 15:35（2/28 15:56 更新）
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台南市28日新增1例COVID-19本土個案20581，市府已針對個案在歸仁區的活動足跡進行清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月28日
台南市28日新增1例COVID-19本土個案20581，市府已針對個案在歸仁區的活動足跡進行清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案20581，為歸仁區家族5人確診指標個案19862的職場接觸者，被匡列時採檢為陰性，居家隔離期滿前採檢確診。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，案20581為歸仁區20多歲男性，曾接種1劑疫苗，因案19862於2月15日確診，16日案20581被匡列為相關接觸者進行居家隔離，當天採檢結果為陰性，昨天居家隔離期滿前安排採檢，結果呈現陽性，Ct值31.12。

台南市衛生局指出，案20581為隔離期間確診，社區傳播風險雖然很低，但在14日接觸案19862後，至16日上午被匡列進行居家隔離前，曾到過歸仁區7-11六發門市、伍誼門市、歸仁門市等地點，這些場域皆已完成清消，提醒與確診者足跡重疊或相關的民眾落實自我健康監測。

台南市衛生局指出，高雄市個案19732於12日到台南市歸仁區拜訪案19862一家人，案19862家族成員至今共5人確診，今天再新增相關接觸者案20581。（編輯：黃世雅）1110228

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