科博館認養公車亭 恐龍為彩繪主題

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國立自然科學博物館1日發布新聞稿指出，將和台中市交通局合作，認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，施作站體彩繪相關工程，讓「暴龍」躍上公車亭。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，施作站體彩繪工程，首波釋出「暴龍」，3月7日開始彩繪，最快約2個月後，候車亭化身侏羅紀世界。

國立自然科學博物館今天發布新聞稿指出，將和台中市交通局合作，認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭計畫，3月7日開始施作站體彩繪相關工程。

館長焦傳金表示，科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，候車亭外觀彩繪邀藝術家鄒駿昇設計，6隻主角都是恐龍廳的熱門展品。

藝術家鄒駿昇是台中囡仔，曾任台北世界設計之都 （ Visual Taipei）和義大利波隆那台灣館策展人，在插畫、視覺藝術、策展、居家生活具備獨到品味與創意，屢獲國際獎項肯定，站體漆刷繪圖由他擔任藝術指導的吉日設計工作室負責。

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焦傳金表示，館方從2020年6月起與台中市政府交通局積極洽談專用道候車亭認養，計畫亮點是「站體彩繪」，期待與台中市政府共創觀光與藝文新地標，為台灣大道妝點色彩。

「科博館站」站體更新後，可望成為台中新亮點與打卡聖地，完工後遊客、通勤族跟恐龍一起等公車的畫面，將成為台灣最與眾不同的城市風景。站體施工從3月7日至5月5日止，施工期將全時段封閉，相關交通管制措施依台中市交通局公告為主。（編輯：黃世雅）1110301