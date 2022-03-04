新竹林管處贈台灣原生樹苗 9日憑發票換取

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林務局新竹林區管理處推廣台灣原生植物，3月9日將於新北、桃園、新竹、苗栗等6個工作站贈送樹苗，民眾持發票換取；苗盆採用可分解材質，可一同植進土內。（新竹林區管理處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）林務局新竹林區管理處推廣台灣原生植物，3月9日將於新北、桃園、新竹、苗栗等6個工作站贈送樹苗，民眾持發票可換取山黃梔、桃金孃、流蘇及山櫻花等苗木。

新竹林區管理處今天發新聞稿表示，今年植樹月以「森活的碳循」為主題，期望能在這個最適合植樹的3月天，邀請民眾加入植樹增加碳匯的運動，共同為地球減碳盡心力。

新竹林區管理處指出，「森活的碳循」活動將於3月9日上午9時同步在新竹林管處大門口、烏來工作站、大溪工作站、海岸林工作站、竹東工作站、大湖工作站等6個地點辦理贈苗活動。

新竹林區管理處長夏榮生表示，這次贈苗活動以推廣台灣原生植物理念，準備了萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃、流蘇及山櫻花等5000多株苗木要贈送給民眾。

夏榮生指出，此次贈苗活動的苗木皆使用可自然分解的環保苗盆盛裝，其中新竹林管處大門口的場次是使用與廠商合作研發，採用純回收紙漿纖維製成的苗盆，一同種植進土裡後約於半年至1年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。

夏榮生表示，為結合公益環保，領苗的民眾須自備環保袋，並以2張111年1至3月發票（紙本及雲端發票均可）領取1株苗木，每人限領5株，所得發票將全數捐贈社會福利單位。

此外，3月12日植樹節當天，在新竹林管處轄內的內洞、滿月圓、東眼山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動，詳情可上臉書「林務局-森活情報站」粉絲專頁查看。（編輯：張芷瑄）1110304