彰化法拍整批551萬片口罩 得標者不得轉售

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化地檢署查獲廠商未取得許可擅自生產醫療用口罩，查扣口罩551萬多片，委託行政執行署彰化分署拍賣；彰化分署指出，由於口罩種類複雜且數量多，將採整批拍賣且不得轉售。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞指出，民國109年11月，彰化地檢署查獲彰化田尾鄉一家口罩製造商未取得衛福部許可，卻在工廠生產製造醫療用口罩，檢察官當時在工廠扣押未取得許可生產製造的口罩約381萬片，又從市面回收尚未售出的口罩169萬多片，合計查扣551萬多片。

彰化分署指出，口罩廠商不了解法律規定，擴充工廠產能時，未取得衛福部許可卻提前生產口罩，以致於違反藥事法遭查獲，檢方扣押的口罩其實已符合醫療用口罩要求，檢方為避免資源浪費，囑託彰化分署進行拍賣。

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彰化分署表示，這批口罩多達551萬多片，且有成人平面口罩、成人立體口罩等多個種類，來源又有現場查扣及自市場回收，如果各別細分進行拍賣耗費人力，因此在節省成本前提下，決定以整批方式進行拍賣。

彰化分署指出，考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，拍賣採通訊投標方式進行，不訂底價，而拍定人購得的口罩，僅能自用或無償贈與第3人，不得以任何方式轉售。（編輯：陳仁華）1110310