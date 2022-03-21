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台南六塊寮排水整治開工 可望改善安南區水患

2022/3/21 16:25（3/21 16:31 更新）
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台南市六塊寮排水整治工程21日動工，全段預計於2025年完工，可望改善沿線地區強降雨後淹水情形。圖為現況。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月21日
台南市六塊寮排水整治工程21日動工，全段預計於2025年完工，可望改善沿線地區強降雨後淹水情形。圖為現況。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府向中央爭取經費補助進行六塊寮排水整治工程，今天開工後採分年分段辦理，全段預計於2025年完工，可望改善安南區在強降雨後淹水情形。

台南市政府水利局今天辦理六塊寮排水整治工程開工典禮，由市長黃偉哲主持，經濟部水利署等相關單位也派代表出席。

黃偉哲致詞表示，六塊寮排水貫穿安定區及安南區，為市區主要排水之一，因地勢低窪造成內水排放不易，加上部分通水斷面不足、橋梁阻水等因素，當雨季期間強降雨易造成當地淹水問題。

黃偉哲指出，市府積極向中央爭取全面整治用地及工程經費，獲經濟部水利署補助，配合市府自籌款，共將投入新台幣13.45億元，希望透過六塊寮排水整治，強化區域排水能力。

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台南市水利局提供資料指出，市府自獲經費補助後，先行展開各河段用地取得作業，採分年分段方式辦理，第一階段預計完成安南區怡安路至安定區沙崙橋河段，整治長度達4公里，預計將既有渠寬拓寬至20至25公尺，並將沿線既有橋梁配合改建加長抬升。

台南市水利局指出，目前各區段已完成用地取得，陸續辦理施工作業，預計於2025年初全段完工，期能有效減輕安南區新順里、安慶里、總頭里、布袋里等區域因雨季強降雨發生淹水情形。（編輯：黃世雅）1110321

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