灰面鵟鷹過境八卦山脈 參山處紙雕展賞「鷹姿」

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）灰面鵟鷹過境八卦山脈，參山國家風景區管理處邀紙藝術家夫妻王楨文、董碧娥帶來紙雕灰面鵟鷹等鳥類作品，遊客在室內就能賞「鷹姿」，4月15日、5月15日還有講座及免費教學。

俗稱南路鷹的灰面鵟鷹北返過境彰化縣、南投縣交界的八卦山脈，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別邀請享譽國際的野鳥藝術家王楨文、創作立體紙藝20多年的董碧娥，在八卦山脈南端的南投縣名間鄉松柏嶺遊客中心共同展出作品，展期至6月30日。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，王楨文展出28幅作品包括黑面琵鷺、黃鸝、灰面鵟鷹等飛禽，紙張在巧手下彷彿出現新生命，每一隻鳥似乎要從紙面跳躍而出，不只羽毛、姿態栩栩如生，連身旁樹枝、天空也巧妙互相映襯，讓遊客看展就像野外賞鳥。

王楨文透過管理處表示，灰面鵟鷹對彰化人來說，有一種特殊緣分，所以創作時感情特別深刻，以往會用鳥類原色創作，這次則用單色、難度最高的白色來創作灰面鵟鷹，輪廓、摺層要更下工夫，陰影、對比更要花心思來強調立體感，值得有興趣民眾細細品味。

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參山處表示，董碧娥老師從小就喜歡各種空間組合與設計，多次參加國內外藝術節或巡迴舉辦連環剪紙及立體紙藝課程，這次展出作品屬於國際級，呈現由線、面交織組合而成的幾何抽象空間造型，及具象的鋼琴、安靜的貓、羽毛球、水牛等作品。

參山處表示，董碧娥用美工刀、尺、筆、色紙、樹脂等工具、材料，精心計算尺度創出紙雕作品，不過，單是「剪」就是一門學問，剪紙講求虛實和對比，形象要簡練，線條要流暢明快，多年來經驗讓董碧娥老師的剪紙技術令人讚嘆。（編輯：黃世雅）1110323