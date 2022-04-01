松鼠誤觸使饋線跳脫 高雄小港上午1910戶停電

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高雄小港北林路、東林路、朝興路一帶共1910戶1日上午7時52分停電，台電說明，是因松鼠觸碰帶電設施導致南工一次變電所饋線跳脫，已在上午8時43分復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄小港北林路、東林路、朝興路一帶共1910戶今天早上7時52分停電，台電說明，是因松鼠觸碰帶電設施導致南工一次變電所饋線跳脫，已在上午8時43分復電。

台電鳳山區營業處訊息說明，南工一次變電所今天上午7時52分因松鼠碰觸太陽光電戶分界，致高壓接地，故障電流引起電弧造成南工一次變電所饋線保護開開跳脫 ，造成高雄市小港區北林路、東林路、朝興路一帶共1910戶停電，經搶修在8時43分復電。（編輯：孫承武）1110401