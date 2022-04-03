台鐵花蓮機務段員工染疫 全面清消

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因應COVID-19疫情變化及清明連假返鄉人潮，花蓮東大門夜市每一處出入口皆配有數位人流顯示系統及熱顯像儀監測入場民眾人數及體溫，並持續派駐專人協助落實進場實聯制等防疫措施。中央社記者李先鳳攝 111年4月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮慈濟醫院院內感染，昨天新增3例住院病患確診，其中1例為台鐵花蓮站內勤員工，台鐵已全面清消，花蓮站勞安室及保健室人員共計5人實施自主健康管理。

花蓮縣衛生局昨天公布新增5例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中有3例為新北2歲男童案23740的延伸，均為慈濟醫院住院病患，慈濟醫院證實為院內感染，另外2例分別是返鄉的東吳大學生、大榮貨運整理員。

花蓮慈濟醫院目前有7個確診個案，4例是急診醫護人員、3例是住院病患。針對急診及相關病房工作人員每天上班前須進行抗原快篩及核酸檢驗，抗原陰性才能工作；病房清空後展開環境清消及環境採檢，這段期間急診轉住院病人進行PCR篩檢。

慈濟醫院住院病患3例確診，其中1例是花蓮機務段勞安室員工，為3月29日住院，4月1日PCR採檢陽性確診，台鐵花蓮站勞安室及保健室人員共計5人實施自主健康管理。

對於各確診者足跡，清消人員已執行清消工作。此外，花蓮縣環保局發布訊息表示，防疫消毒大隊每天均規劃人潮較多且頻繁出入的公共區域，包括觀光景點、人潮聚集處（夜市、市場、商圈）、大型營業場所、交通場站（火車、公車、計程車招呼站）、學校、醫院等周邊公共區域，執行環境清消作業。

而東大門夜市是花蓮縣內最大的人潮聚集熱點，夜市每一處出入口皆配有數位人流顯示系統及熱顯像儀監測入場民眾人數及體溫，並持續派駐專人協助落實進場實聯制、手部清潔、宣導遊客全程配戴口罩、保持安全社交距離、禁止邊走邊吃等防疫措施。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明受訪表示，清明連假期間有大量民眾返鄉或遊客來花蓮旅遊，攤商們都會配合政府的防疫政策，攤商配戴雙罩、落實實聯制及加強清消等防疫措施。（編輯：謝雅竹）1110403