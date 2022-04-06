因應本土疫情 屏東設3處篩檢站、強化校園防疫

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，屏東縣政府今起分別在屏東市、潮州鎮、恆春鎮等3處開設篩檢站，同時強化校園防疫，體溫高於攝氏37.5度、感染風險者，皆不可入校園。

屏東縣長潘孟安今天在臉書（facebook）發文指出，屏東強化校園防疫，4天連假結束後的開學日，一起落實防疫。

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屏東縣政府呼籲各學校落實校園防疫，包含所有家長或訪客入校，必須實聯制、量體溫、全程配戴口罩；具有COVID-19感染風險者、額溫超過攝氏37.5度及耳溫攝氏38度者、急性呼吸道感染者皆不可進入校園。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東縣政府今起分別在屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院，開設3處篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊者，儘速攜帶健保卡、身分證前往採檢。（編輯：謝雅竹）1110406