基隆愛心篩檢 七堵區5165劑快篩試劑領取一空

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府執行「全民防疫愛心篩檢」今天上午輪由七堵區發放家用快篩試劑，市府表示，全區20個領取點共5165劑已全數發放完畢。

市府發布新聞稿表示，七堵區共20個里計5萬3058人，市府依人口數比例的10%配發到20個領取點共計5165劑，開始領取時間為上午8時30分，但未到上午8時，有些里的領取點已有里民開始排隊等待，尤其百福里領取點更出現將近50公尺的排隊人潮。

據市府統計，不到上午10時已有六堵、實踐、友二、瑪南、永平、百福、堵北、瑪東、泰安及長安等共10里已將配送數量發送完畢。

市府民政處長王榆森表示，有賴七堵區公所同仁事先將盒裝試劑拆封分裝送至各里領取點及妥適安排動線，雖一早就出現排隊人龍，但在前置作業充足，並在里長及志工協助下，都能讓市民盡速領取。

至於有里民反映各里分配到的家用快篩試劑數量太少問題，王榆森指出，市府會視各區領取狀況滾動式調配，並輔以多元管道，讓有意參與的民眾都可以方便領取試劑。

基隆市防疫愛心篩檢昨天起至9日共5天，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，仁愛區昨天共29個里4240劑全數發送完畢，今天上午輪由七堵區，下午1時30分起則在中山區發送試劑。（編輯：李錫璋）1110406