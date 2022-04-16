南投2高山協作確診 上教會、飲酒抽菸未戴口罩

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣信義鄉2名高山協作疑遭登山隊員傳染確診COVID-19，由於在丹大野溪溫泉、參加教會活動、飲酒、抽菸等未戴口罩，衛生局考量社區風險，今天下午急設社區快篩站。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，南投縣政府今天公布新增5例確診個案，其中2人為登山協作，衛生局發布資料表示，案32462是居住信義鄉的43歲男性接種2劑疫苗，11日與2名補給員前往丹大野溪溫泉與花蓮某18人登山隊會合補給食物，共21人一同用餐、夜宿。

案32462在12日返家，隔天接獲登山隊通知有隊員快篩陽性，立即前往診所領取公費快篩試劑，快篩、醫院PCR採檢都陰性，但14日出現喉嚨痛，15日快篩陽性，致電衛生局轉介醫院PCR採檢陽性，Ct值16.8，收治集中檢疫所。

衛生局表示，個案密切接觸者採檢包括登山補給員2人，其中1人陽性，列為案32463，是信義鄉47歲男性，已接種2劑疫苗，11日曾與登山隊的基隆市確診個案用餐及過夜，13日採檢陰性，15日因同事確診，再安排採檢為陽性，Ct值22.2，收治集中檢疫所。

衛生局表示，2名協作員公共足跡包含丹大野溪溫泉、丹大二分所管制站、信義鄉台灣基督長老教會青雲教會，教會接觸者共72人自主健康管理，其餘同住家人、某單位員工、醫療人員等目前採檢陰性，外縣市接觸史、足跡史通知當地衛生局，環保局完成環境清消。

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南投縣衛生局長陳南松說，案32462與案32463為同事關係，居住信義鄉地利村，因參加教會活動、飲酒、抽菸等且未戴口罩，考量社區風險，緊急派醫療人員今天下午在地利村風雨球場設立社區快篩站，以降低居民感染風險，防範社區疫情擴散。

其他確診者還有南投市54歲男性，與台中市確診個案為同事關係，曾一起共餐，匡列居家隔離，15日喉嚨痛經採檢陽性；31歲女性已接種2劑疫苗，8日至12到台北遊玩，15日流鼻水及咳嗽，採檢陽性；南投市59歲女性，未接種疫苗，15日發燒、咳嗽自行快篩陽性，衛生局安排PCR採檢陽性，3人收治集中檢疫所。（編輯：郭諭儒）1110416