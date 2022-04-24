民眾戴口罩接觸確診者 彰縣放寬匡列居隔標準

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化新增56例確診案例，縣府衛生局指出，由於病毒已進入社區，未來民眾戴口罩接觸確診個案，經疫調評估、風險可控，可免匡列居隔，只需進行10天加強版自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內新增5172例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，新增個案分布22縣市，個案新增數前5名縣市分別為新北市1731例最多，桃園市1071例次之，台北市1027例第三，共3個縣市病例數破千。

彰化縣政府發布新聞稿指出，彰化縣新增56例確診個案，外縣市感染個案有24名，縣內感染個案15名，調查中個案17名；衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，由於病毒已進入社區，未來民眾在戴口罩情形下接觸確診者，只要經疫調評估，風險可控，未具其他特殊傳染風險及無中央相關規定須居家隔離，可以免匡列居隔。

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葉彥伯指出，雖然免居隔，不過接觸者仍需進行10天的「加強版自我健康監測及自我防護」，上班、上課時全程戴上口罩，避免和同事、同學共餐，也要記得勤洗手，每天用酒精或稀釋漂白水清潔居家環境。

葉彥伯說，最近受COVID-19疫情升溫影響，民眾接種疫苗意願升高，全縣還剩下約2萬劑COVID-19疫苗，最快下週三會打完，不過中央已答應下週會再撥發疫苗，呼籲民眾前往醫療院所接種疫苗，降低感染風險。（編輯：陳仁華）1110424