國民黨高市議員第4、10選區 預計5月中下旬初選

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高市議員第4、10選區有多名新人登記參選，將舉辦初選民調一決高下。國民黨高市黨部今天上午召開協調會，經協調選出民調公司，並預計於5月中下旬進行初選民調。

國民黨高市議員黨內提名登記於15日登記截止，共39人完成登記，其中第4選區（左營、楠梓區）提名5席，現任4席登記，共9人登記，將由5名新人進行初選爭取第5席提名。

另第10選區（前鎮、小港區）提名3席、現任2席登記，共4人登記，將由2名新人進行初選爭取第3席提名。

國民黨高市黨部主委許福明上午邀第4選區新人白喬茵、李昶志、李鎧名、莊為傑、侯亞寧，以及第10選區新人呂謦煒、陳識明分別召開初選協調會，會後並發布新聞稿宣布，經協調已選出民調公司，也決定初選民調時間。

國民黨高市黨部表示，第4選區預計將於5月26日至28日晚上6時至9時30分舉行初選民調；第10選區則於5月12日至14日晚上6時30分至10時舉行。

市黨部表示，協調會過程讓參選人充分表達意見後順利完成協調，期望初選順利圓滿，初選過後共同支持勝出者，一起為國民黨議會席次過半努力。（編輯：陳仁華）1110426