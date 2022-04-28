基隆女染疫亡親友提質疑 衛生局長：有盡力協助

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市61歲陳姓女子22日確診COVID-19，24日不幸病逝，同居人曾姓男子提出質疑，市府衛生局長吳澤誠今天上午出面說明，除表達遺憾外，也表示過程中也盡力給予協助。

吳澤誠上午在市府接受媒體聯訪表示，陳女21日傍晚因發燒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性進線，主述咳嗽、發燒、全身酸痛，下午5時43分救護車送至基隆長庚急診並PCR核酸檢測，醫院評估生命徵象穩定無須住院，給予衛教後，請陳女回家觀察等待PCR結果。

陳女22日晚間8時50分因身體不適再度進線，由衛生局安排救護車送至基隆三總分院，當時體溫攝氏36.9度，心跳較快每分鐘114下，經觀察後深夜11時20分，體溫37.3度，心跳降到每分鐘92下，醫院認為心跳已有改善，無住院急迫性，請陳女回家觀察。

同居男友曾男24日上班前曾至房間詢問陳女身體狀況有獲得回應，曾男即外出上班，下午返家時發現陳女有異常通報衛生局，救護員到場發現陳女已出現屍斑死亡。

死者的女兒獲知後，提出想外出見母親一面，衛生局安排到醫院採檢，但未符合陰轉或Ct值大於30，因此無法讓女兒外出，過程中，行政單位也盡力給予協助，對於陳女不幸身亡感到遺憾。

曾男向中央社記者表示，61歲陳女10多年前因乳癌局部切除左乳，一年多前復發，左乳房全部切除，也有定期追蹤和服藥，沒有其他慢性病史，她曾接種過一劑AZ疫苗，因副作用嚴重，醫師建議不要打第2劑疫苗，她決定不打第2劑，患病前「身體比我還要好」。

對於陳女就醫過程，曾男也提出質疑，包含快篩試劑難以取得、通報專線無法接通、陳女持續高燒且血氧濃度低下為何不能住院、開立死亡證明書受到百般刁難等。

對此，吳澤誠說，住院與否由各醫院根據病患當時情況做出專業醫療判斷，醫院是否有疏失必須經過認定，由於病毒千變萬化，衛生局也會要求各醫院在專業評斷上應更符合病患需求。

至於死亡證明書部分，吳澤誠表示，衛生局原本願意協助司法相驗，但親友擔心遺體要被解剖，因此請基隆市立醫院院長王慧珺前往行政相驗，王慧珺是一片善意，希望能盡快協助家屬處理後續事宜。

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不過，家屬當時並未提出PCR陽性檢驗報告，因而死因開立「呼吸衰竭」，家屬提出PCR報告後，王慧珺才得以校正因COVID-19死亡。

對於通報專線無法接通和快篩試劑難以購買，吳澤誠說，「不是我們不接，但30線一直進線」，而快篩試劑短缺大家都知道，市府手上的公費快篩試劑也非常緊迫，中央昨天才撥發一大批試劑支援，市府無法提供公費快篩試劑給一般民眾。（編輯：李錫璋）1110428