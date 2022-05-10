三灣飲食老店第2代捐AED祝壽 7旬父：最棒生日禮

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苗栗縣三灣鄉40年老店第2代經營者李怡瑢（右）、李彥賢（左）姊弟，為替71歲父親李慶和（中）慶生，以父親名義捐贈三灣分駐所1組自動體外心臟電擊去顫器（AED），希望祝壽賀禮更具「大愛」，幫助到更多人。（苗栗縣警察局頭份分局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣三灣鄉40年老店第2代經營者為替71歲父親李慶和慶生，以父親名義捐贈三灣分駐所1組自動體外心臟電擊去顫器；李慶和對於子女的用心表示欣慰「是最棒的生日禮物」。

三灣鄉香香飲食店在地經營40年，第2代李怡瑢、李彥賢姊弟，今天偕同父親李慶和至苗栗縣警察局頭份分局三灣分駐所捐贈自動體外心臟電擊去顫器（AED），由頭份分局長張明盛代表接受，並頒贈感謝狀。

今年是李慶和71歲生日，李怡瑢、李彥賢姊弟為替父親慶生，有感於三灣鄉醫療資源不若都會地區，民眾有緊急事件多半向警方求助，決定以父親名義捐贈可協助搶救生命的AED，希望祝壽賀禮更具「大愛」，幫助到更多人。

李慶和指出，對於子女的心意感到非常欣慰，「這是收到最好的生日禮物」。

張明盛表示，心臟疾病仍高居國人死因第2名，對於因突發性心律不整而導致心跳停止的個案即時給予AED急救，可大幅提高存活率，非常感謝「香香飲食店」熱心公益，發揮無私大愛，三灣分駐所會善用AED器材，讓有急需的民眾可以即時收到援助，發揮最大效能。（編輯：李錫璋）1110510