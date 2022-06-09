議員指殯葬處官員打麻將涉喬事 柯文哲：政風處理

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北9日電）北市議員李慶元指出，北市殯葬處邱姓秘書常在週一請假與友人打麻將及聘技工涉喬事。市長柯文哲今天表示，由政風處理；政風處長表達意見，柯說「沒有叫你講話」。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲率台北市政府局處首長列席。新黨籍議員李慶元質詢，調人事資料發現，北市府殯葬管理處邱姓秘書常在每週一請假，資料顯示，從民國109年間至今年3月、4月，請假約73次。

李慶元表示，資料顯示，109年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，邱姓秘書堅持在週一請假，上班時間刻意選在上午7時至下午3時、4時，並提出如補休假等理由請假。今年疫情趨緩，邱姓秘書開始慣性週一請假，5月底請假期間在石牌路附近民宅打麻將，並在議場公布民宅照片。

李慶元指出，照片是5月底拍攝，因檢舉人不敢講地址，透過方式才找到地點並前往埋伏，另外，邱姓秘書在與友人打麻將期間，涉替殯葬業者喬事。

李慶元在議場提出錄音檔時說，調資料發現，殯葬處從109年至今晉用技工共16人，其中15人是邱姓秘書擔任面試委員，收到檢舉文件內容提到邱男涉收賄，晉用一名技工約30萬元，要市府調查。

邱姓秘書答詢，請假期間有時與朋友一起、有時返家睡覺，跟議員提到一樣，有打家庭麻將，地點是一名區公所老鄰長住家，共同打麻將都是退休人員為70歲以上女性，沒有造墓商；他進殯葬處後，沒深入認識殯葬業者，且面試技工的不是只有他擔任面試委員。

柯文哲答詢，殯葬處政風室最好來跟他報告。民政局長藍世聰表示，顛覆對邱姓秘書印象，希望檢舉應具名。

李慶元追問如何處理？柯文哲表示，政風處最好把殯葬處政風室人員一併處理，「不然會很麻煩」。北市政風處長林炤宏說，政風的好壞不能完全靠政風單獨處理。

柯文哲表示，不然撤掉政風處算了。林炤宏則指出，市長這樣作法，跟實際狀況不太符合。柯文哲聽到後在議場說「沒有叫你講話」。（編輯：李亨山）1110609