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苗栗造橋平興村走山 路面斷裂隆起怵目驚心

2022/6/10 10:22（6/10 10:55 更新）
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苗栗縣造橋鄉平興村苗12線道路9日疑因大雨沖刷山坡土石鬆動造成走山，大片樹林和土石滑落到馬路，苗栗縣警察局竹南分局獲報已派員擺放交通錐等交通管制設備，10日上午僅開放單線雙向通行。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
苗栗縣造橋鄉平興村苗12線道路9日疑因大雨沖刷山坡土石鬆動造成走山，大片樹林和土石滑落到馬路，苗栗縣警察局竹南分局獲報已派員擺放交通錐等交通管制設備，10日上午僅開放單線雙向通行。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗10日電）苗栗縣造橋鄉平興村苗12線道路，疑因大雨沖刷導致山坡土石鬆動造成走山，大片樹林和土石滑落到馬路，柏油路面不堪擠壓而斷裂隆起，令人怵目驚心，目前僅開放單線雙向通行。

造橋鄉平興村長邱明雄今天接受媒體聯訪表示，9日村民經過苗12線路段，發現整條馬路被大量土堆和樹木所阻礙，無法通行，立即通報鄉公所和縣政府，前往勘查處理。

邱明雄指出，可能因為連日大雨，山區土壤含水量高，加上土石鬆軟，才會順著斜坡整個崩落下來，附近居民表示，在當地住了60、70年，從來沒有看過這樣景象，尤其路面整個被刨起，宛如地震一般，令人十分震驚。

苗栗縣政府工務處與造橋鄉公所經現場會勘後，決議先行清除倒塌樹木，開闢一條大約3公尺的緊急通道，再由縣府協助辦理邊坡改善以及清除土石，進行後續災害復建工程。

苗栗縣警察局竹南分局接獲通報，已派員擺放交通錐、連桿等交通管制設備，並在該處進行交通疏導，提醒用路人注意，目前該路段僅能單線通行，提醒民眾小心慢行。（編輯：李錫璋）1110610

苗栗縣造橋鄉平興村田園路山坡疑因連日大雨沖刷、土石鬆動，造成坍方走山，大片土石、樹木滑落占據道路，縣府採空拍進行勘災作業。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
苗栗縣造橋鄉平興村田園路山坡疑因連日大雨沖刷、土石鬆動，造成坍方走山，大片土石、樹木滑落占據道路，縣府採空拍進行勘災作業。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
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