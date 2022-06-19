中國籍流刺網漁船越界作業 澎湖海巡押返人船

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海巡署金馬澎分署指出，海巡署第13巡防區指揮部18日運用雷達發現在澎湖北海的目斗嶼海域有不明陸船越界，指揮海巡艇前往查緝，人船押返，船上漁獲全數海拋。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年6月19日

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（中央社澎湖縣19日電）中國籍流刺網漁船「閩惠漁04236號」，駛入澎湖目斗嶼海域作業，澎湖海巡隊前往查緝，人船押返，船上漁獲全數海拋，5名船員留置調查。

海巡署金馬澎分署發布新聞指出，海巡署第13巡防區指揮部昨天運用雷達發現在澎湖北海的目斗嶼海域有不明陸船越界，指揮海巡艇前往查緝。

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海巡艇在目斗嶼東北12浬處發現「閩惠漁04236號」流刺網漁船正在作業，當場廣播停俥受檢，但漁船仍加速逃逸，海巡緊追並強靠登檢，海巡人員全身防疫裝備，船上5名船員測量體溫正常，所捕獲的30公斤漁獲全數海拋，船上並未發現有豬牛等製品，人船一併押返調查。

5名陸籍船員昨晚上岸後，並送往醫院進行PCR檢測，今天檢查結果為陰性，目前全數送往岸巡，依兩岸人民關係條例留置調查。（編輯：謝雅竹）1110619

中國籍流刺網漁船「閩惠漁04236號」，駛入澎湖目斗嶼海域作業，澎湖海巡隊前往查緝，人船押返。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年6月19日