以海維生 澎湖與帛琉簽署海洋文化永續發展合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣20日電）同為以海維生的澎湖與帛琉共和國，今天簽訂海洋文化與永續發展合作備忘錄，未來雙方將在海洋文化、生態與經濟等領域，加強國際交流平台，共創海洋永續發展。

帛琉共和國與澎湖縣簽署海洋文化與永續發展合作備忘錄（MOU），今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）3人共同簽署，並互贈兩地禮物，與會有在帛琉投資有成的澎湖企業家許文俊等多人，儀式隆重。

歐克麗致詞表示，澎湖與帛琉的地理環境極為相似，多次來到澎湖，就像回到自己的家一樣，浩瀚的海洋賦予珍貴海洋資源，因為這片海而生存，更是生命與經濟命脈，身為海洋子民，更應保護海洋 永續環境，希望未來能促成台灣高雄與帛琉航線，帶動兩地的發展。

劉陳昭玲表示，以海維生的帛琉共和國，與澎湖島嶼的環境極為相似，不過，帛琉在海洋文化永續發展下，全國80%的海域劃定為保護區，加上每名入境帛琉的遊客都必須簽署保護海洋資源誓詞，這是值得澎湖借鏡學習的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴峰偉表示，澎湖與帛琉簽訂海洋文化與永續發展合作備忘錄，這要感謝去年5月在澎湖舉行的台美海洋永續發展研討會中促成，今天完成歷史性的一刻，保護海洋是大家共同的責任，期望從今天開始，帛琉與澎湖展開全面性交流，近期內，澎湖府會會組團前往就海洋文化、海洋生態、海洋教育與海洋經濟等永續發展進行訪問。

帛琉共和國位處西太平洋上，由340座島嶼組成，面積有459平方公里，人口有1萬8000多人，漁業和觀光是經濟最大支柱，澎湖縣則有90餘座島嶼，面積127平方公里，人口約有8萬多人，同樣以漁業和觀光發展為主。（編輯：黃世雅）1110620

帛琉共和國與澎湖縣簽署海洋文化與永續發展合作備忘錄（MOU），20日由澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（右）與帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）（中）3人共同簽署。中央社 111年6月20日