金門青年返鄉論壇 線上實體挖掘發展契機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）「威啊！金門青年返鄉論壇」今天登場，金門縣長楊鎮浯和青年對談，一起挖掘發展契機，他表示，在資訊時代只要善用平台，金門就有機會，而且機會就在年輕人身上。

論壇在台開金門創新園區舉行，楊鎮浯率局處官員與會。楊鎮浯致詞表示，以前金門或許是偏鄉，但現在是資訊時代，只要善用工具和平台，就沒有一個地區是偏鄉。尤其近幾年來，中央和地方政府都強調知識、資訊和文化平權，因此金門很有機會，而這個機會就在青年身上。

青年返鄉論壇主題採三部曲進行，率先登場的是由楊鎮浯與青年發展中心執行長翁紹輝共同主持的「過招！台金觀點相對論（金門契機挖掘）」，與青年對談。

接著由縣籍青年「一件襯衫」創辦人黃山料暢談斜槓人生、遊夥公司創辦人成寧分享以桌遊讓世界看見台灣的創業心路歷程。論壇同時安排「世界咖啡館」主題換桌討論，浯作工作室共同創辦人楊文權、烈嶼鄉商圈發展協會總幹事陳家揚等人激發了許多年輕人創新思維。

青發中心表示，未來會不斷協助返鄉遊子走出新的價值，並成為他們的後盾。（編輯：張雅淨）1110717