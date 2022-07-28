綠島珊瑚遭破壞如屠宰場 東縣府罰15萬元並要求復育

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台東綠島石朗保護區發生工程船錨鍊連續破壞綠島珊瑚礁事件，台東縣長饒慶鈴28日強調，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位加強戒護，且要求廠商提出更周延的施工方式並向當地及相關單位說明後，才會准許復工。（怪獸潛水提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）潛水勝地綠島石朗保護區內珊瑚連續遭到工程船的錨鍊破壞，民眾形容有如「生物屠宰場」。台東縣政府今天祭出新台幣15萬元罰鍰，並要求業者復育。

綠島石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，地面留下拖痕，明顯人為破壞，引起譁然。

7月14日有潛水教練劉昶孝帶學生到石朗潛水區，發現是工程船的錨鍊破壞珊瑚礁，他將影片放在網路上引起很多民眾痛心，批評施工單位工作粗暴。26日又有民眾發現工程船的錨鍊繼續在海底拖曳破壞珊瑚，且面積約4個足球場大。

因事件一再發生，綠島潛水教練俞明宏27日在臉書貼文「在此正告縣府高層及施工單位出來面對，不然我們串聯所有的力量，一票也不會投給你們，並督請中央將廠商列入黑名單及後續賠償」引起廣大迴響。

台東縣政府今天下午發布新聞稿表示，縣政府農業處針對工程船錨鍊連續破壞綠島珊瑚礁事件，在得知廠商破壞後，已依照漁業法開出第1張新台幣3萬元罰單，並要求施工廠商至綠島與潛水業者、生態人士等討論出可行的施工區位與方法後，才能施工。

這次廠商未經許可再犯，顯然罔顧上次處分，台東縣政府會將依規定核處新台幣15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

農業處長許家豪表示，縣政府第一時間已要求廠商即刻停工，但今早發現廠商施工船機又再度前往綠島欲行施工，已強烈要求廠商原船返航，並請求海巡單位出動海巡艇前往戒護，縣政府也會嚴格監控海域狀況，若廠商再犯將會繼續依規定做開罰。

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台東縣長饒慶鈴強調，縣政府一定與綠島民眾立場一致，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位詳加戒護，且要求廠商應提出更周延的施工方式並向當地及相關單位說明後，才准許復工；對於這艘工程船機也列入管制對象，不得擅自進出現石朗區域。

許家豪表示，農業處已排定8月4日在綠島召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育的責任。（編輯：黃世雅）1110728

知名潛水勝地、台東綠島石朗保護區內珊瑚礁連續遭到工程船錨鍊破壞，慘況令人痛心。台東縣政府28日表示，將祭出新台幣15萬元罰鍰，並要求業者復育。（怪獸潛水提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月28日