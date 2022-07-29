克服土石流並融入楓林意象 奧萬大橋梁新建獲獎

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）林務局南投林區管理處辦理奧萬大石灰坑橋梁新建工程，完工後大幅提升道路通行安全，保護用路人避免土石流危害並導入特有的楓林意象設計，引領遊客至奧萬大國家森林遊樂區。

行政院農業委員會今天辦理優良農業建設工程獎頒獎典禮，南投林管處獲2件優等、1件佳作，另有2名第1線員工獲個人貢獻獎，創林務局機關連續15年得獎紀錄，其中，奧萬大石灰坑橋梁新建工程獲農路（林道）類優等，巒大區第25、26林班坑溝整治工程、田中鎮1704保安林太平坑整治工程分獲治山防災類優等、佳作。

南投林管處發布新聞稿表示，巒大區第25、26林班坑溝整治工程兼顧防災、水利、生態，多樣化營造並回復當地生物、森林棲地原貌；田中鎮1704保安林太平坑整治工程清疏土砂量約2萬2000立方公尺，增加植栽面積1.45公頃，穩定上邊坡河道、提高水源涵養效益，改善生態系棲息地與增加生物種數。

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林管處表示，獲個人貢獻獎的技正張凱博擁有結構工程技師、土木工程技師、水土保持計畫審核監督專業人員等專業證照，在南投林管處任職至今獲1件公共工程金質獎佳作、6件優良農業建設工程獎優等獎及3件佳作獎，為南投林管處獲得多次榮譽。

林管處表示，技士洪思維主辦北港溪集水區第5期國有林地整治工程，獲第19屆公共工程金質獎水利工程類優等獎，承辦國有林治理工程生態友善機制專案、協助林務局參加國家永續發展獎評鑑並獲政府機關類首獎，這次張凱博、洪思維獲獎是實至名歸。（編輯：黃世雅）1110729