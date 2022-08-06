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父親節前小確幸 嘉縣竹崎、太保普發1千元防疫金

2022/8/6 15:23
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）COVID-19疫情衝擊民眾生計，嘉義縣竹崎鄉與太保市公所今天起普發每名設籍居民1000元防疫補助金，民眾在父親節前夕領到現金補助，都很開心。

嘉義縣竹崎鄉公所與太保市公所，今天起普發每人新台幣1000元COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫補助金給設籍的民眾，上午9時各村里辦公室前，出現領取補助金排隊人潮。

住竹崎灣橋1名老先生說，再2天就父親節，公所發1000元好像是祝賀他父親節快樂，他全家可以領好幾千元，這筆錢正好用來買家裡需求的物品。

竹崎鄉長曾亮哲今天到各村巡視補助金發放情況，他告訴中央社記者，竹崎鄉民代表會審議通過「嘉義縣竹崎鄉因應COVID-19疫發放防疫補助金自治條例」，依該自治條例於今天起發放補助金。

曾亮哲說，今天是父親節前週末假期，在外遊子正可返鄉領取防疫補助金，並提前與家人共度父親節。

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竹崎鄉公所指出，方便民眾領取補助金，選在今、明2天在各村辦公室發放，民眾平日也可自行到各村辦公室領取，9月之後人在外縣市的民眾也可申請匯款方式領取，預估發放人數3萬3000多人。

太保市公所今、明2天也同樣發送里民防疫補助金，市公所表示，今、明2天沒領到的市民，8月8日至31日每週一、三、五可帶證件、印章與通知書至里辦公室領取，約有3萬8000多人符合領取資格。（編輯：黃世雅）1110806

曾亮哲
嘉縣竹崎鄉防疫補助金1000元 7月底發放
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