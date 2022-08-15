前金區自強一路坍塌 要經三大公會確認安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）前金區自強一路83巷路面坍塌，上午首度召開權益協調會，決議待房屋H型鋼支撐完成後，經三大公會確認安全無虞，讓住戶進入屋內拿東西；建商也承諾全額支應受災戶租屋費用。

包括高市府工務局、法制局、前金區長陳百山，以及營造公司、受災戶出席權益協調會。第二次協調會將於下週一(22日)上午10時召開，市府也要求起造、承造、監造人代表及主任技師務必到場，市府都發局亦將與會，協助居民租屋媒合事宜。

今天會中達成共識，包括在以住戶安全為首要前提，待房屋H型鋼支撐完成後，經由三大公會確認安全無虞，可讓住戶進入屋內索取物品；在住戶未能入屋前，建商承諾會協助購置民生所需物品，此外，建商承諾全額支應受災住戶在外租屋費用。

協商共識會議中建商承諾會成立受災專戶，由工務局委託高雄市建築師公會，即日起協助這7棟損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜。市府新聞稿表示，已責令工務局偕同法制局設置協商機制，協助災戶求償到底，為災戶權益做最大保障。

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工務局重申，後續建築工地必須由第三公正專業單位，嚴密監督確認安全無虞，並與鄰房受損戶完成協議後，始得啟動後續復工程序。

此外，工務局也說明，營造施工部分依法均為承造人責任，而非建築師設計的責任。全案施工計畫書於民國109年10月20日送工務局建管處施工諮詢會議，於109年12月9日完成施工計畫書備查。全案鄰近地層屬淺層為砂土層，深層為砂黏土層互層地質，經專業技師計算，以鋼板樁作為擋土支撐的施工工法，符合地下層開挖作業相關規定。（編輯：孫承武）1110815