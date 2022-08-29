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感念百名地主捐贈校地 東華大學尋人邀約參加校慶

2022/8/29 10:00（8/29 10:36 更新）
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東華大學將於11月中旬舉辦28週年校慶活動，感念創校時期捐贈校地的善心人士，但相關文件散佚不全，因此發布訊息，尋覓106名地主，企盼捐贈地主或其家屬代表能主動與東華大學聯絡。圖為東華大學校園一角。中央社記者李先鳳攝 111年8月29日
東華大學將於11月中旬舉辦28週年校慶活動，感念創校時期捐贈校地的善心人士，但相關文件散佚不全，因此發布訊息，尋覓106名地主，企盼捐贈地主或其家屬代表能主動與東華大學聯絡。圖為東華大學校園一角。中央社記者李先鳳攝 111年8月29日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）東華大學將於11月中旬舉辦28週年校慶活動，感念創校時期捐贈校地的善心人士，但相關文件散佚不全，因此發布訊息，尋覓106名地主，希望邀約參與，並將姓名鐫刻紀念牆上。

國立東華大學於1994年7月1日正式成立，被譽為花東縱谷裡的學術殿堂，從無到有，篳路藍縷，一磚一瓦地把學校從甘蔗田與芒草花叢裡建設起來，為台灣培育高等教育人才，肩負發展台灣東岸之責。

東華大學座落於花蓮縣壽豐鄉，面積達251公頃，地勢寬廣平坦，空氣清新，景色秀麗宜人。當年花蓮沒有一所綜合性的大學，地方人士向政府爭取大學的設立，以學生1萬5000人為規劃目標，兼顧人文社會與自然科學的大學。

時任縣長吳國棟率花蓮縣政府團隊，僅5.5個月即完成土地徵收。其中台糖公司所有94公頃，屬退輔會87公頃，私有地70公頃，私人土地地主有106人。

東華大學表示，因創校初期，文件或有散佚不全，已難尋覓當年百餘名地主的聯絡資訊。因此發布訊息，企盼捐贈地主或其家屬代表能主動與東華大學聯絡，以利後續規劃安排。

東華大學將於校史室裝置「春風雨露」紀念牆，鐫刻106名地主姓名，以及台灣糖業公司、國軍退除役官兵輔導委員會等2單位名稱於牆上，供師生追憶感懷。（編輯：張雅淨）1110829

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