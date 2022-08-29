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預派明年副總遭質疑 北捷：依規定通過任命案

2022/8/29 18:50（8/29 19:01 更新）
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北捷預派明年副總經理人選遭議員質疑。北捷表示，計畫性培養高階主管接班人，董事會依規定通過副總經理任命案。圖為北捷市府站。（中央社檔案照片）
北捷預派明年副總經理人選遭議員質疑。北捷表示，計畫性培養高階主管接班人，董事會依規定通過副總經理任命案。圖為北捷市府站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北29日電）北捷預派明年副總經理人選遭議員質疑。北捷表示，計畫性培養高階主管接班人，董事會依規定通過副總經理任命案。

台北市議員游淑慧在今天市政總質詢時表示接到檢舉，北捷公司董事長李文宗竟預派明年的副總經理人選，且北捷公司權限越來越大，市長柯文哲坦言不知情，會找李文宗詳細詢問。

北捷晚間發布新聞稿表示，現任副總經理將於民國112年1月16日屆齡退休，為計畫性培養高階主管接班人及業務順利交接推動，依北捷公司「人員異動作業說明書」，現任副總經理屆齡退休前6個月，提報董事會啟動候選人遴薦作業，並於8月26日董事會通過副總經理接任人事案，由人力資源處長詹文滔接任副總經理。

北捷指出，依台北市政府與北捷董事會及總經理權責劃分要點規定，副總經理任免遷調需提董事會同意，且人事任命案都在第10屆董事會任期（111年1月24日至114年1月23日）內，相關程序均依規定辦理。

北捷表示，台北捷運公司依公司法設立，有關公司人事應依公司法及公司治理規定辦理。為避免高階主管因退休、退職產生空窗期，就人事布局提早規劃，為當代公司治理趨勢。

北捷指出，新任副總經理人事案經北捷公司職務調升等相關規定、由董事會作成決議審核通過，並無不當之處，且公司人事升遷運作順暢，現階段相關人員仍各司其職，在各自崗位上繼續推動相關業務，培養期間將針對相關部門的核心業務及屬性，逐步參與重要及特定業務共同討論，以確保未來工作交接順暢、無縫接軌。

基於公司治理理念，北捷說明，109年經台北市政府多次召集台北捷運公司及相關局處檢討，並經市長核定後，針對公司副總經理以下從業人員調薪事宜，授權董事會在年度預算人事費總額內核定後報府備查，讓公司經營更具彈性。

至於董事長及總經理薪給標準，北捷指出，仍依公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例規定，並未改變，報市府核定並報交通部備查。

北捷表示，預計接任副總經理的詹文滔在北捷服務超過31年，也是至新加坡捷運系統受訓、並將捷運系統相關運轉規章程序帶回北捷發展的種子人員之一，從站務管理、附屬事業、委託事業，以至公司財務規劃、人力資源訓練等，歷練完整，資歷豐富。（編輯：李亨山）1110829

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