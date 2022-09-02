颱風軒嵐諾影響 桃園復興區部分路段禁通行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）颱風軒嵐諾逼近，桃園市警方表示，復興區光華聯絡道5公里處附近山坡地為易坍塌地區，復興區公所已在今天下午5時起公告交通管制，禁止人車通行，請民眾注意。

桃園市政府警察局大溪分局今天晚間表示，光華聯絡道主要通往光華及哈嘎灣部落，聯絡道5公里處山坡為大規模崩塌潛勢區，因颱風來襲可能豪雨，復興區公所為保障山區居民安全，已公告交通管制。

大溪警分局表示，颱風期間請民眾非必要勿前往山區，避免發生危險，有關道路最新管制情形，可洽詢復興區公所或大溪分局光華派出所。（編輯：唐聲揚）1110902