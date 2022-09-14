台東鯉魚山毋忘在莒標語 是否重修出現正反意見

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前台東縣議會議長許添枝響應故總統蔣中正「毋忘在莒」運動，民國55年間在議會發起於台東市鯉魚山山壁上刻寫標語「發揚毋忘在莒精神」，至今已有56年。圖為標語往日樣貌。（台東縣議會提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）已有56年歷史的台東市鯉魚山壁上標語「發揚毋忘在莒精神」，已斑駁脫漆，遭雜草掩蓋，台東縣議會邀集相關單位討論整修；不過也有民眾反對，認為已無意義。

台東縣議會前議長許添枝響應故總統蔣中正「毋忘在莒」運動，於民國55年在議會發起台東市鯉魚山的山壁上刻寫斗大標語「發揚毋忘在莒精神」。不過隨著歲月年久失修，油漆脫落、雜草掩蓋，失去原貌。

台東縣議會日前接獲民眾陳情，希望能修復原有樣貌。台東縣議會今天邀請台東縣政府、林務局台東林管處等單位會勘。

台東縣議會議長吳秀華表示，鯉魚山的標語是不少台東人美好記憶，若能重新將標語上漆修復，結合目前的木棧步道，可以再創新的觀光發展，畢竟現在台灣不少地方的精神標語，已轉型成為觀光勝地，這是好事。

縣議員王文怡表示，其實重修標語沒有很大難度，只要把雜草清除，再重新上油漆，就能重現，其實現在時空背景已經改變，這個標語沒有必要和政治做聯想，這對台東觀光或許是另一項亮點。

台東縣政府農業處人員表示，是否修復鯉魚山標語，必須要周詳的規劃，包括地質、生態的調查，以及標語字樣是否重修必要，這部分也要考慮民意，相關調查工作目前由林管處進行中。

林務局台東林管處人員表示，目前已經針對鯉魚山相關文資及建物做調查盤點，預計明年5至6月結果出爐，屆時能提供相關單位在修復標語上的建議參考。

台東縣議會在民國82年間也曾討論過此問題，不過遭到當時的縣議會否決，認為時空背景不對，且「發揚毋忘在莒的精神」似乎有邏輯上的錯誤。

台東市林姓民眾接受中央社記者訪問表示，現在沒有要「反攻大陸」了，這標語已經沒有意義，「就讓它隨時間自然消失，沒必要花錢重修。」（編輯：謝雅竹）1110914