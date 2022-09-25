全民運聖火到基隆 林右昌、翁章梁攜手行銷美食

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）全民運動會10月將在嘉義縣登場，嘉義縣長翁章梁今天領隊將聖火傳遞給基隆市長林右昌，2人並介紹在地特色美食淵源，寓意選手共創佳績。

林右昌指出，翁章梁為推廣全民運，今天率運動員從嘉義拚到台灣頭基隆，力邀民眾到嘉義參與這場運動盛會並促進觀光，他相信全民運在嘉義一定會讓大家賓至如歸，「行銷嘉義農產與觀光，我們全力相挺」。

林右昌說，這次聖火交接儀式，特別選在基隆國門廣場別具意義，在代表國家門面的國門廣場舉辦聖火傳遞，更展現以國門為起點從台灣頭出發，共同提倡全民運動精神，同時鼓勵選手們團結展現青春鬥志，抱持不放棄的勇氣共創佳績。

翁章梁表示，今天到國境之北基隆宣傳全民運，10月8日至13日希望大家「發光在嘉義」，國慶煙火也在嘉義，嘉義縣在10月推出購物節，不只運動技能「發光在嘉義」，期盼大家到嘉義消費，嘉義人會用「請人客、辦喜事」心情，歡迎大家來競技、看煙火。

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基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆與嘉義都是靠山靠海的城市，美食小吃遠近馳名，更有豐富、有趣的觀光景點，適合全家旅遊，邀請民眾從基隆一路玩到嘉義，用行動一起為全民運選手們打氣。

基隆市政府表示，今天記者會現場也共同推出「嘉基美食」，例如：基隆油浸肉圓、嘉義溪口火雞肉條的「肉肉團結」，以及基隆紅燒鰻魚羹、嘉義阿里山紅茶的「成績火紅」，寓意選手們在全民運共創佳績、團結一心。（編輯：張雅淨）1110925