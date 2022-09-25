桃園地景藝術節落幕 吸引120萬人次參訪

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園地景藝術節今天舉辦閉幕式，桃園市長鄭文燦表示，18天的活動共展出30件藝術作品，舉辦22場表演活動、多個論壇及小旅行活動，根據統計，地景藝術節總參訪人次達120萬人。

鄭文燦表示，「2022桃園地景藝術節」於大漢溪流域辦理，以「川行脈動」為主題，富含大漢溪流動帶動城市變遷的概念，藉由藝術創作，結合人與土地、空間、歷史的互動，讓地方居民認識自身生活環境。

鄭文燦說，桃園地景藝術節的藝術作品遍佈大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區等總計逾150公頃土地，市府以社區風動、藝術打樁、居民參與及地方覺醒為核心，讓藝術承載個人感情及溫度、記錄地方及家族走過的痕跡，讓往來遊客深受感動。

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鄭文燦宣布，配合世界客家博覽會，龍潭作為客家博覽會副展場，2023桃園地景藝術節將移師至青埔及龍潭辦理，龍潭具備銅鑼圈茶鄉特色、乳姑山風景、龍潭大池及大北坑休閒農業區，結合客庄主題，非常適合作為明年地景藝術節地點。

閉幕典禮特別邀請大溪至善高中校長兼知名歌手蔡芸芸，演唱卑南族語歌謠「神話」，以原住民族角度歌頌山川天地、美麗家園，展現藝術節核心精神，她表示，很開心受邀演出，對於至善高中家具木工科學生可以協助原住民藝術家伊祐．噶照為作品「自然中重生」佈展，更落實了地景藝術節與地方締結的精神。（編輯：李錫璋）1110925