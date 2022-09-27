打造宜居水文化之都 中市提升污水接管率

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為打造宜居水文化之都，台中市長盧秀燕27日在市政會議表示，台中市污水處理率成長幅度24.6%，六都第1，未來將繼續努力提升接管率。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）為打造宜居水文化之都，台中市長盧秀燕今天表示，水利整治如污水道接管，是城市重要施政項目，台中市污水處理率成長幅度24.6%，六都第1，未來將繼續努力提升接管率。

台中市政府今天召開市政會議，由台中市水利局長范世億以「韌性台中．與水共生─台中市水利建設成果」為題進行專案報告。盧秀燕在聽完報告後表示，未來將繼續努力，提升台中市水環境品質。

盧秀燕表示，台中市過去污水下水道接管率較低，早期都市計畫的緣故，排水錯綜複雜，市府積極與每戶民眾溝通，有效提升家庭污水接管，104至107年接管率每年平均1.7萬戶，109年單年接管2.9萬戶，同年總接管戶數已突破20萬戶。107年12月至今年7月台中污水處理率成長幅度24.6%，六都第1，市府將繼續努力。

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在水資源回收利用方面，盧秀燕認為，台灣十分缺水，再生水過去沒有妥善回收利用，排掉十分可惜，福田水資源回收中心放流水回收再利用，是中部地區第1個啟動再生水的水資源回收中心，與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽定用水契約，預計114年完工，讓環境永續。

范世億說明，福田放流水回收再利用預計114年完工後，每日提供5.8萬噸再生水給台中港工業區使用（中龍鋼鐵股份有限公司）；另與科技部中部科學園區管理局、友達光電公司、聯豐精密科技開發公司中科分公司以及亞東工業氣體公司簽定用水契約，將水湳放流水回收再利用，預計113年起可供應中科台中園區每日1萬噸再生水。（編輯：謝雅竹）1110927