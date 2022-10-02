台南促銷國產石斑魚 快閃拍賣助公益

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市永康區農會今天在永鮮農甜停車廣場舉辦國產石斑魚促銷活動，除了國產石斑魚特惠價展售，還有石斑魚快閃拍賣會吸引民眾競標，拍賣所得全數捐贈給弱勢團體。

台南市長黃偉哲出席主持石斑魚快閃拍賣會致詞表示，除了石斑魚之外，永康區會與農業局工作人員用心配合，引進澎湖、屏東林邊、雲林西螺、高雄永安、台南後壁等地農特產共襄盛舉，不只可照顧農漁民，消費者也可以便宜價格買到石斑魚，了解國產石斑魚的肉質有多好吃。

快閃拍賣會提供的超優惠價格吸引不少現場民眾熱烈競標，拍賣所得全數捐贈給弱勢團體，得標民眾紛紛大呼非常划算。

永康區農會指出，目前正值吃魚的好時節，今天活動並結合食農教育，推廣在地食材，邀請國宴主廚陳兆麟進行魚類烹飪教學，讓民眾自己在家就能料理出美味可口菜色，另外並安排「我愛石斑」繪畫比賽，小朋友也有機會參與活動。（編輯：黃世雅）1111002