馬公重光BOT案 藍綠縣長參選交鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖縣長賴峰偉爭取連任，其競選總部2日指出，民進黨籍對手陳光復以重光度假村BOT案為障眼法，2018年選前大肆宣傳成功招商，但連任不成後，工程即無進展，工地圍籬深鎖、滿目瘡痍，現在更是阻礙澎湖媽祖文化園區第2期工程的爛尾樓。（賴峰偉競選總部提供）中央社 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣2日電）澎湖馬公重光度假村BOT案，成為藍綠縣長參選人交鋒話題，國民黨賴峰偉抨擊民進黨對手陳光復與遠航樺澎公司簽訂「不平等條約」；陳光復則駁斥胡亂指控，案經仲裁結果縣府無須支出買回費用。

陳光復陣營說明，遠航投資案因澎湖位處離島，營建成本較高，長年難以吸引廠商投資，基於澎湖的招商引資以及發展需求，歷年來在招商上常以提高互惠的模式，促使投資案盡早實現。

陳光復指出，前縣長王乾發時代引進的青灣仙人掌公園ROT案、喜來登、澎澄BOT案，同樣設有買回條款，避免投資方血本無歸，是基於合約雙方平等的條款，遠航投資案亦是，且全案經仲裁結果，責任歸咎於投資方，所以縣府不但無須支出任何買回費用，投資商還需負擔賠償金。

賴峰偉競選總部指出，陳光復以遠航重光BOT案為障眼法，在2018年選前大肆宣傳成功招商，但陳光復連任不成後，工程即無進展，工地圍籬深鎖、滿目瘡痍，現在更是阻礙「澎湖媽祖文化園區」第2期工程爛尾樓。

賴峰偉陣營表示，馬公重光開發案場址是澎湖市區風景最優美、腹地最寬敞的地帶，原本是可為澎湖創造收益的金雞母，現在「爛尾樓」更讓縣府至少損失新台幣1億6000萬元以上，損失利益足讓澎湖全國中小吃5年免費營養午餐，且無法取回土地及地上物，這筆帳必須算在陳光復身上，還自詡減債有成，實則虧空縣庫，是「假魔術師，真敗家子」。

賴峰偉競選總部表示，遠航集團後來爆發財務危機，再加上先前陳光復與遠航簽下「不平等條約」，導致遠航債權人春源公司向澎湖地院申請查封登記並聲請強制執行，請求拍賣重光案基地的地上權及其地上物，全案目前還在訴訟中，預期結果可能不利縣府。（編輯：黃世雅）1111102