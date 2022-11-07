慈濟捐建豐田國中學生宿舍 饒慶鈴勉珍惜並多元學習

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）改善偏遠學校學生住校問題，台東縣政府媒合慈濟基金會合作興建豐田國中學生宿舍，今天舉行動土典禮，預計112學年度學生即可入住，縣府期勉學子珍惜得來不易設施，並多元學習。

慈濟基金會捐建豐田國中學生宿舍動土典禮，上午在學生豐舞原韻表演及慈濟人「讓愛傳出去」手語中揭開序幕，縣長饒慶鈴、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、台東市長張國洲及地方民代等出席。

饒慶鈴致詞表示，豐田國中足球隊在107學年度榮獲國中甲級聯賽全國亞軍、108學年度更獲得冠軍，縣府爭取體育署補助，建置全縣唯一有夜間照明的人工草皮足球場；由於經費有限，為求民間資源，特別帶領縣府教育處長林政宏與豐田國中校長洪文政拜訪證嚴法師，獲得支持捐建可容納84人住宿的二層樓學生宿舍，總工程預算約新台幣9986萬餘元。

學生原本住宿在教室改建的臨時宿舍中，環境空間擁擠不便，待新宿舍建置完成後，將解決學生住校問題，免除學生每日通車困擾，更能配合體育署派駐學校的國手，提供移地訓練的住宿空間，也讓學生能夠多元學習發展，足球、籃球及流行音樂班等外地學生皆能受惠。

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饒慶鈴表示，非常感謝慈濟基金會的照顧與協助，9月發生地震災害，慈濟立即協助認捐修繕池上受災民宅，約50戶完成修繕結案，更長期支持學生早餐，還有每年固定的新芽獎助學金，以及體育選手的訓練營養餐費。

張宗義指出，慈濟基金會長期和豐田國中結緣，特別是豐田國中的體育團隊，固定邀請關山慈濟醫院的中醫師到學校幫忙復健指導，協助學校運動團隊減少運動傷害，邀請慈濟大學體育教學中心教授溫蕙甄合作，指導學生做正確的肌肉放鬆，減少訓練疲勞，增進訓練效率。（編輯：陳仁華）1111107