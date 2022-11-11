率先實施9年國教 金門城中校慶表揚傑出校友

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金門縣金城國中11日慶祝創校58週年，表揚9名傑出校友，其中藝術家楊樹森（左2）致贈母校畫作「相濡以沫」；他並告訴學弟妹，人生每個高山低谷都有祝福。中央社記者黃慧敏攝 111年11月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）全國第一個實施9年國民義務教育的學校，金門金城國中今天慶祝創校58週年，表揚9名傑出校友，其中藝術家楊樹森致贈畫作，勉勵學弟妹人生每個高山低谷都有祝福。

金城國中校慶典禮上午在城中藝文中心舉行，身為校友的金門縣長楊鎮浯致詞表示，城中是全國第一個實施9年國民義務教育的學校，2萬多名校友在台灣和金門各行行業工作崗位盡忠職守。他感謝傑出校友把城中帶到各個角落。

今年共表揚9名傑出校友。獲得藝術類的第8屆校友楊樹森說，他的生命旅程經歷一場跌落心靈深海的逆境後，重拾畫筆，巧遇漂木；帶來的不只是漂木，也是自己的美麗重生；而因著藝術創作，他回到溫馨校園，深信必定帶著這溫暖持續向前。

823戰役那年出生的楊樹森，39歲時精神受創，靠著信仰走出人生低谷後拾起畫筆，在漂流木和廢棄木板上作畫，開啟他的「藝界人生」，自2004年至今，創作不輟。楊樹森並贈送「相濡以沫」畫作，供母校永久典藏。

第20屆校友黃偉南曾任職經濟部智慧財產局和法律專利事務所，921地震以後，關心地震中失去至親的孩子，定期赴南投探訪關懷；2年後與妻子辭去工作，進入神學院，現為台灣心欣城市教會主任牧師。

黃偉南說，國中時自暴自棄，感謝師長不離不棄，願意讓他相信自己擁有潛力；當他長大成人後決定也成為不放棄別人的人，現在更透過教會工作，鼓勵他人不要自我放棄。

同樣是第20屆校友的許志祿回憶，高中時父母車禍雙亡，不禁悲從中來。他說，人生需要良師益友尋找方向，叮嚀學弟妹一定好好吃飯、睡覺，好好做事。

國立政治大學社會科學院長楊婉瑩則難忘從前騎單車上下學的回憶，甚至有次還中了暑，眼前白茫茫一片的情景。她以爬山經驗分享人生每個時刻都是不可或缺，她說，每個時刻不同的風景，造就了「今天的我」。

楊婉瑩是金門縣長楊鎮浯胞姊，弟弟頒獎給姊姊，也為今天傑出校友表揚增添溫馨畫面。（編輯：郭諭儒）1111111

金門縣金城國中11日慶祝創校58週年，由縣長楊鎮浯（左5）表揚林俊（右3）、楊婉瑩（右4）等9名傑出校友。中央社記者黃慧敏攝 111年11月11日