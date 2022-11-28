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高市路段使用「楔形標線」 視覺引導行車減速

2022/11/28 16:10
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄部分路段有橫向方塊狀白色標線，高雄市政府交通局說明，這是引用自日本的「楔形標線」，採新排水防滑材質劃設，路幅寬度視覺效果縮減，讓駕駛人降低行車速度。

高雄市政府交通局今天透過新聞稿說明，「楔形標線」是引用自日本的標線，目的是利用白色方塊標線，讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低行車速度，提升行車安全。

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標線材質採用新式「排水防滑」材質畫設（抗滑值為65BPN以上），優於一般標線和瀝青混凝土路面（抗滑值為50BPN），可有效提升行車安全性。

交通局指出，高雄市「楔形標線」自2011年開始推行，多劃設在轉彎段、無號誌化路口及需要減速的地點，近期劃設地點如翠華陸橋彎道處、前鎮瑞隆路、桂林街、鐵道一街等。交通局呼籲駕駛人行經劃有「楔形標線」的地點，應減速慢行，注意前方路況，確保行車安全。（編輯：郭諭儒）1111128

#交通局
#高雄市政府交通局
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