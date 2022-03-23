提升無號誌路口安全 高雄試辦設置減速區

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高雄市政府針對6米以下巷道路口劃設減速區，透過楔型標線、紅色標線及設置停止線及停字標線等，提升路口警示效果，提醒用路人減速慢行。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）為降低無號誌的鄰里巷弄路口交通事故，高市府針對6米以下巷道路口劃設減速區，透過楔型標線、紅色標線及設置停止線及停字標線等，提升路口警示效果，提醒用路人減速慢行。

高雄市交通局對中央社記者表示，很多沒有號誌的小巷道路口，經過時應該要減速慢行，但許多用路人沒有好好遵守，也常因此發生碰撞車禍。為降低事故率，交通局借鏡日本，首度在高雄試辦劃設路口減速區，加強提醒減速慢行。

交通局今天發布新聞稿指出，據調查有40%用路人不清楚路口標示「停」、「慢」所代表路權的意義，顯示極多數用路人不會停車再開或減速慢行，造成高雄市的路口碰撞每年約3900件，占所有事故9%。

交通局表示，目前先針對前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口試辦，因鄰近三和市場及光華夜市，且多數為機慢車用路人，但常因在路口未減速慢行或停車再開，導致事故頻傳。

交通局在主幹道的三多二路357巷劃設楔型標線，利用視覺效果引導幹道用路人減速慢行；同時在支道的桂林街112巷鋪設紅色標線，配合設置停止線及停字標線，告知支道用路人應確實遵循停車再開。

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當地陳姓居民說，以前巷口沒有任何號誌和警示標線，行車經過幾乎沒在減速，新劃設的減速區有醒目的紅色色塊，還寫著大大的停字，確實會讓人心生警惕感，因而減速停一下再過。

交通局表示，路口減速區標線目前試辦近一週，經過觀察，發現用路人減速慢行的動作增多，達到警示效果。最近會再於鐵道一街附近的2處路口劃設減速區。交通局也呼籲民眾，行經無號誌化路口，應遵守支道停車再開，幹道減速慢行。（編輯：郭諭儒）1110323