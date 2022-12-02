全國技藝競賽 苗農學子獲獎率近7成創新高

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）全國高中學生技藝競賽成績日前揭曉，國立苗栗農工29名學生參賽，抱回2座金手、16個優勝、2團體獎共20個獎項，獲獎率近7成創學校新高，校方今天公開表揚。

苗栗農工指出，學生參加農業、工業與家事類學生技藝競賽，共獲2座金手、16項優勝的佳績，其中森林科並獲得團體全國第2名，生物產業機電科則榮獲團體全國第3名，29人參賽囊括20個獎項，得獎率近7成，再創新高。

校方表示，森林職種由張凱翔、林侑威分別榮獲金手獎第1、3名、古柏薰優勝。張凱翔和古柏薰都是農家子弟，從小就幫忙家務，採竹筍、柑橘練就一身好技能；林侑威的姑丈、表哥都是苗農森林科校友，從小對森林耳濡目染引起興趣，他們每天一早到校練習田間操作，下課持續苦練、晚間攻讀學科，辛苦半年終於拿下好成績，張凱翔正申請台大森林系特殊選才中。

另外，家政科楊甯喬、劉庭瑋原本成績並不特別突出，但指導老師呂巧華觀察2人在技藝操作具潛能，鼓勵參加飾品製作職種競賽，在比賽題目「縫製具有保暖功能帽子」中創意十足，獲得評審青睞；劉庭瑋賽後更因此對洋娃娃縫製產生濃厚興趣，創作多種樣式娃娃飾品，分贈親朋好友。

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食品加工職種張瑞馨利用課餘時間，在夜市香雞排攤位打工幫忙家計，因動作靈巧、手腳俐落，在師長鼓勵下參加競賽，賽前辛勤苦練製作各式食品，甚至不慎燙傷，但仍忍住疼痛堅持練習，最後榮獲優勝。

苗栗農工表示，教育部國教署主辦技藝競賽是全台設有專業群科學校年度大事，除展現高級中等教育階段3年技能學習成果外，也有助於選手生涯規劃探索、追求自我能力提升。（編輯：方沛清）1111202